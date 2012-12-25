ВР отказалась забрать депутатский мандат у одного министра
11:42, 25 декабря 2012Политика
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Верховная Рада Украины отказалась досрочно прекратить полномочия народного депутата от Партии регионов Игоря Прасолова.
Игорь Прасолов остался сидеть на двух стульях / Фото: minfin.com.ua
Как передает корреспондент УНИАН, за прекращение его полномочий проголосовало только 220 народных депутатов из 398, зарегистрированных в сессионном зале.
Парламент еще дважды пытался вернуться к рассмотрению этого вопроса, однако ни разу не хватило необходимого количества голосов.
Как сообщал УНИАН, И.Прасолов 24 декабря был назначен министром экономического развития и торговли.
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