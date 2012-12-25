ВР отказалась забрать депутатский мандат у одного министра

11:42, 25 декабря 2012
Политика
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Верховная Рада Украины отказалась досрочно прекратить полномочия народного депутата от Партии регионов Игоря Прасолова.

Игорь Прасолов, фото minfin.com.ua

Как передает корреспондент УНИАН, за прекращение его полномочий проголосовало только 220 народных депутатов из 398, зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент еще дважды пытался вернуться к рассмотрению этого вопроса, однако ни разу не хватило необходимого количества голосов.

Как сообщал УНИАН, И.Прасолов 24 декабря был назначен министром экономического развития и торговли.

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