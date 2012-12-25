ВР отказалась забрать депутатский мандат у одного министра

Как передает корреспондент УНИАН, за прекращение его полномочий проголосовало только 220 народных депутатов из 398, зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент еще дважды пытался вернуться к рассмотрению этого вопроса, однако ни разу не хватило необходимого количества голосов.

Как сообщал УНИАН, И.Прасолов 24 декабря был назначен министром экономического развития и торговли.