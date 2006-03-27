В Красноармейске с участка вывезены неиспользованные бюллетени

В Красноармейске с избирательного участка №96 территориального избирательного округа №50 в неизвестном направлении увезли неиспользованные бюллетени по выборам в Верховную Раду Украины.

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной организации Комитета избирателей Украины, наблюдатель организации зафиксировал случай, когда неиспользованные бюллетени были погашены ненадлежащим образом. В данном случае неиспользованные бюллетени по выборам кандидатов в Верховную Раду не были пересчитаны и перерезаны. Вместо этого бюллетени были просто запакованы и увезены в неизвестном направлении.