Янукович встретился с советником Хиллари Клинтон

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с советником по международным вопросам кандидата в Президенты США Хиллари КЛИНТОН, бывшим послом США в ООН Ричардом ХОЛБРУКОМ политическую ситуацию в Украине и актуальность борьбы с ВИЧ/СПИД.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча В.ЯНУКОВИЧА и Р.ХОЛБРУКА состоялась сегодня в Кабинете министров Украины.

«В Украине прошли досрочные выборы. Они были вызваны политическим кризисом, почвой для которого стали разногласия с точки зрения политической реформы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр подчеркнул, что политическая реформа, вступившая в силу в 2006 году, фактически открыла путь для проведения пропорциональных выборов, формирования коалиции и назначения премьер-министра. «Новая система управления – парламентско-президентская – имеет много противоречий. Эти противоречия привели к политическому конфликту и политической нестабильности», - считает он.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что внимательно следит за ситуацией в мире «и с интересом за развитием событий в США в контексте президентских выборов».

«Мы высоко ценим работу, которую вы проводите в направлении борьбы с ВИЧ/СПИД. Это большой вклад в решение проблемы», - подчеркнул глава украинского правительства.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил роль Р.ХОЛБРУКА «в урегулировании очень непростых событий в Югославии» (Р.ХОЛБРУК был активным посредником в середине 90-х годов в вопросах боснийского мирного урегулирования - УНИАН).

Справка УНИАН. Р.ХОЛБРУК занимал должность посла США в ООН с 1999 по 2001 год. Он также является президентом и главным исполнительным директором Глобальной бизнес-коалиции по борьбе с ВИЧ/СПИД и инфекционными заболеваниями.