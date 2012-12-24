Азаров рад, что в новом Кабмине восстановил гендерное равенство

В ходе общения с пользователями Facebook он отметил: "Сегодня приступило к работе новое правительство. Оно действительно новое. 10 из его представителей до этого не работали в правительственных структурах. Теперь в составе Кабинета министров три женщины, так что постепенно гендерное равенство восстанавливается. Правительство значительно помолодело, и в него пришли люди, прошедшие хорошую школу жизни. Поэтому будем надеяться, что оно оправдает те ожидания, которые возлагают на него наши люди".

По словам Н.Азарова, при обсуждении кандидатур на должности министров были дискуссии. "Одних членов Кабинета министров я знаю очень хорошо, других - менее. Иногда приходится полагаться на рекомендации вице-премьер-министра. Так, например, было при назначении Геннадия Темника на пост министра ЖКХ и региональной политики. Он работал в Днепропетровске заместителем у Александра Вилкула, который, в свою очередь, назначен вице-премьер-министром", - отметил Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что по поводу назначения А.Вилкула у него не было никаких сомнений. "Его заместитель во время работы в администрации (Днепропетровской ОГА – УНИАН) показал себя с хорошей стороны. Но я его знал меньше, безусловно, чем знал А.Вилкула. Надеюсь, что рекомендация Александра Юрьевича во многом обяжет нового министра работать ответственно и с напряжением", - отметил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 декабря, Президент Украины Виктор Янукович назначил новый состав Кабинета министров.

В частности, Наталия Королевская стала министром социальной политики, Раиса Богатырева - министром здравоохранения, Елена Лукаш - министром Кабинета министров.