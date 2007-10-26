Литвин признался, кто ему наиболее симпатичен

Владимир Литвин, лидер блока собственного имени считает, что начинать формировать парламентское большинство нужно только после выборов спикера и заверяет, что не собирается "входить на условиях" в какую-либо коалицию. Об этом он рассказал в интервью журналу Корреспондент.

"Если кто-то хочет широкую коалицию, нужно вместе определить правила игры. А если кто-то считает, что он и так большой и только поэтому к нему придут сдаваться, он ошибается", - заявил Литвин.

Политик признался, что на данном этапе консультации ведут "все кому не лень". "Я не разговариваю с "невысоким уровнем" и ни к кому не набиваюсь в родственники. Общаюсь и с Тимошенко, и с премьер-министром, и с Президентом", - заметил лидер БЛ.

В то же время Литвин убежден, что Президенту в первую очередь стоит предложить набравшей больше всех голосов партии сформировать правительство. "И если Партия регионов не найдет поддержки в парламенте, пусть пытается другая политическая сила", - советует экс-спикер.

Литвин допускает, что парламент шестого созыва может работать и без коалиции и оценивает вероятность ее создания как "50 на 50". "Моя уверенность основывается на понимании, что все действуют с прицелом на президентские выборы", - поясняет политик.

В завершение Литвин признался, что из всех политсил ему наиболее симпатичен блок собственного имени и заверил, что до сегодняшнего дня он не подписал ни одного документа о формировании большинства в парламенте шестого созыва.