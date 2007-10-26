Круглый стол на тему: «Устоит ли оранжевая коалиция?»

26 октября в 13-00 состоится круглый стол на тему: «Устоит ли оранжевая коалиция? Какая конфигурация политических сил оптимальна для Украины?». Участники: Владимир Малинкович, политолог, директор украинского филиала Международного института гуманитарно-политических исследований; Владимир Фесенко, директор центра прикладных политических исследований «Пента»; Виктор Небоженко, политолог, руководитель социологической службы «Украинский барометр» (РИА “Новости”, ул. Станиславского, д.3, оф.50). Телефон: 279-56-35. Вход по редакционным удостоверениям.

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