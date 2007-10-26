Соглашение БЮТ и НУ-НС оставляет вопросы...

Политологи считают, что Блок Юлии Тимошенко и блок “Наша Украина – Народная самооборона” до официального подписания коалиционного соглашения должны согласовать ряд вопросов, вызывающих разногласия.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты эксперт-опроса Центра исследований политических ценностей.

В частности, председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ отметил, что количество критических замечаний относительно коалиционного соглашения от представителей блока НУ-НС начинает беспокоить. По его словам, стало очевидно, что торжественное подписание соглашения лидерами двух блоков было несколько преждевременным. О.ДОНИЙ отметил, что в настоящее время нужно согласовать не просто текст соглашения, а процедуру обсуждения и принятия решений внутри будущих фракций. По его мнению, чтобы выйти из конфликтной ситуации, стоит ограничить текст коалиционного соглашения лишь теми пунктами, которые не вызывают возражений ни у одного из будущих депутатов от коалиции.

В свою очередь, директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ отметил, что из текста соглашения необходимо исключить положение о возвращении советских вкладов украинским гражданам на протяжении двух лет. «Нереально выплатить 123 млрд. грн. Лучше снять эту тему. В конце концов, это будет выгодно и правительству ТИМОШЕНКО», - сказал он. Кроме того, по словам эксперта, нужно найти согласие по поводу перехода Вооруженных Сил на контрактную основу.

В то же время, руководитель Центра расширения возможностей Виктор НЕБОЖЕНКО подчеркнул, что коалиционное соглашение носит общий характер. По его словам, в документе не выписаны способы урегулирования конфликтов, взаимоотношения с политическими фракциями, оказавшимися в оппозиции.

Он также отметил, что 12 законов, которые предлагается принять раньше, чем будет голосование по премьер-министру, не подготовлены. В.НЕБОЖЕНКО подчеркнул, что, в первую очередь, нужно обратить внимание на закон об оппозиции и закон об императивном мандате. «Вместо закона об оппозиции, я бы прямо вписал положение о передачи части полномочий в Верховной Раде тем, кто признает себя оппозицией. Лучше дать им посты, чем выхолощенный закон об оппозиции», - сказал он. То же, по его словам, касается и закона об императивном мандате. «Начнется классический передел власти и собственности», - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

Со своей стороны, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО отметил, что необходимо преодолеть принципиальные серьезные разногласия, которые появились за последнюю неделю. По его словам, речь идет, прежде всего, о программных обещаниях БЮТ, относительно которых существуют серьезные сомнения в реалистичности их выполнения: возвращение вкладов еще советского Сбербанка, переход на контракту армию и отказ от призыва уже с 1 января 2008 года. “Следует найти точки соприкосновения, а, кроме того, определить механизм и график реализации этих обещаний”, - сказал он.

При этом директор политико-правовых программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО отметил, что соглашение оставляет очень много открытых вопросов, в частности, относительно конституционной реформы. Он отметил, что во внутриполитическом блоке есть жесткая привязка к пропорциональной избирательной системе и ее усовершенствованию. “По моему мнению, не стоит ограничивать возможности усовершенствования избирательной системы только этим”, - сказал он.