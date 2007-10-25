Социалисты обжалуют результаты выборов в Европейском суде
23:27, 25 октября 2007Политика
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СПУ "не опустит руки"
Социалисты готовы обжаловать результаты внеочередных парламентских выборов в Европейском суде в случае неудовлетворения их иска в Высшем административном суде Украины.
Об этом сказал заместитель руководителя юридического департамента Соцпартии Евгений ПЕТРЕНКО, сообщает пресс-служба СПУ.
По его словам, в случае, если суд не удовлетворит исковые требования социалистов, то СПУ "не опустит руки".
"После изучения документов юристы партии намереваются обратиться в Верховный Суд и в Европейский суд в Страсбурге, который поставит под сомнение легитимность досрочных выборов в Верховную Раду", - цитирует Е.ПЕТРЕНКО “Украинская правда”.
На момент заявление решение суда еще не было известно.
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