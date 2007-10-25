Социалисты обжалуют результаты выборов в Европейском суде

Социалисты готовы обжаловать результаты внеочередных парламентских выборов в Европейском суде в случае неудовлетворения их иска в Высшем административном суде Украины.

Об этом сказал заместитель руководителя юридического департамента Соцпартии Евгений ПЕТРЕНКО, сообщает пресс-служба СПУ.

По его словам, в случае, если суд не удовлетворит исковые требования социалистов, то СПУ "не опустит руки".

"После изучения документов юристы партии намереваются обратиться в Верховный Суд и в Европейский суд в Страсбурге, который поставит под сомнение легитимность досрочных выборов в Верховную Раду", - цитирует Е.ПЕТРЕНКО “Украинская правда”.

На момент заявление решение суда еще не было известно.