Тимошенко: единство трех оппозиционных сил дает шанс на освобождение

Как сообщает официальный сайт Ю.Тимошенко, об этом говорится в обнародованном ее обращении к членам фракции "Батьківщина", написанном накануне первого рабочего дня новоизбранного парламента.

"Я обращаюсь к вам с предложением безотлагательно начать переговорный процесс со "Свободой" и "УДАРом", создать с ними координационный совет, согласовать общую повестку дня и четко соблюдать все достигнутые договоренности. Партии "Свобода" и "УДАР" - наши друзья, наши союзники, наша общая целостная армия в борьбе против зла. Я считаю целесообразным подписать между тремя оппозиционными силами, кроме соглашения о коалиции, что-то наподобие декларации о взаимопонимании, где определить принципы нашего несоперничества и непротивостояния. Нужно понять и публично признать, что только искреннее сотрудничество и коалиционное единство трех оппозиционных сил – "Батьківщини", "Свободы" и "УДАРа" - дает шанс на освобождение страны от оккупантов, от клептократии", - считает Ю.Тимошенко.

По ее словам, это будет едва ли не единственной "за время всей независимости" попыткой объединить все проукраинские, демократические силы без одоления и излишней агрессивной суматохи, без подковерных ударов и двойных стандартов.

"Хочу отметить еще одно: после ревизии Конституции Украины Януковичем больше не существует конституционного определения правящей коалиции, но все, кто проголосуют за кандидатуру премьер-министра, бюджет де-факто и станут правящей коалицией, возьмут на себя всю ответственность за положение дел в стране", - подчеркнула Ю.Тимошенко.