ВАСУ обещает решение ориентировочно в 21.00-21.30

Коллегия судей Высшего административного суда Украины удалилась в совещательную комнату для принятия решения по делу по иску пяти политических партий относительно признания неправомерными действий Центральной избирательной комиссии в подсчете результатов досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление суд сделал после окончания дебатов сторон - участниц судебного процесса.

По словам председательствующего в суде Александра ПАСЕНЮКА, окончательное решение по делу будет объявлено ориентировочно в 21.00-21.30 сегодня.

Как сообщал УНИАН, 21 октября ВАСУ начал рассмотрение административного дела по жалобам пяти партий: Прогрессивной социалистической партии Украины, Социалистической партии Украины, Компартии Украины, Всеукраинской партии народного доверия и Партии вольных демократов. В частности, истцы просят суд признать действия ЦИК неправомерными в части подсчета голосов избирателей на досрочных парламентских выборах; приведшими к фальсификации результатов выборов; признать бездеятельность ЦИК в части нереагирования на нарушения, предоставление им ненадлежащей оценки, непредпринятие мер по устранению нарушений; а также требуют провести пересчет голосов.