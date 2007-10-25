Луценко уверяет, что у них все «на мази»

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО надеется на вхождение Блока Литвина в демократическую коалицию.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил в интервью «Газете по-киевски», текст которого приводит сайт «Народной самообороны».

«Мы надеемся, что он (Владимир ЛИТВИН) пополнит наши ряды, и мы проведем с ним переговоры на этой - следующей неделе», - сказал, в частности, Ю.ЛУЦЕНКО.

Говоря о подписании коалиционного соглашения, Ю.ЛУЦЕНКО отметил: «Мы не затягиваем переговоры, у нас все, как говорится «на мази», все документы готовы, все подписи стоят. Есть процедура. ЦИК до сих пор официально не опубликовал результаты выборов. После обнародования результатов будет 20-тидневный период для сбора Верховной Рады. Как только примем присягу, в тот же день подпишем соглашение о коалиции».

После этого, по его словам, коалиция выдвинет кандидата в спикеры и примет пакет законов. «И последнее, самое важное - премьер. Как говорится, нельзя от невесты требовать ребенка на второй месяц после свадьбы. У природы другой закон, в данном случае - Конституция», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.