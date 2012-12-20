«Репортеры без границ»: в Украине стали больше запугивать журналистов

Об этом пишет сегодня «Коммерсантъ Украина».

Как сообщила "Ъ" представитель организации "Репортеры без границ" в Украине Оксана Романюк, запугивание журналистов является серьезной проблемой и в нашей стране. "Если в 2011 году мы зафиксировали 37 подобных фактов, то в этом году их количество приближается к 100", - заявила О.Романюк. К примеру, осенью у подъезда своего дома неизвестными был жестоко избит журналист телеканала "1+1" Дмитрий Волков. Хотя коллеги связывали нападение с профессиональной деятельностью, уголовное дело было возбуждено по факту хулиганства.

По словам О.Романюк, в 2012 году в Украине не погиб ни один журналист. Вместе с тем, несмотря на большое количество фактов запугивания, за год следственные органы возбудили лишь четыре уголовных дела по ст. 171 Уголовного кодекса ("препятствование профессиональной деятельности журналиста").

Заместитель начальника управления по связям с общественностью МВД Сергей Бурлаков пояснил "Ъ", что небольшое количество возбужденных уголовных дел по "профильной" статье связано с тем, что не во всех правонарушениях существуют признаки препятствования профессиональной деятельности. "С начала года возбуждено 142 дела, где потерпевшими являются журналисты. Из них четыре - по 171-й статье Уголовного кодекса. По двум из этих дел органами прокуратуры проводится расследование, одно передано в суд, и еще одно пока не раскрыто", - уточнил С.Бурлаков. По его словам, большинство правонарушений в отношении журналистов представляют собой хулиганство, разбойные нападения и кражи.

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Вместе с тем О.Романюк отмечает, что в уходящем году были зафиксированы новые способы давления на прессу, в частности организация DDoS-атак на информационные ресурсы. "Наибольшее количество DDoS-атак произошло в день парламентских выборов. Десять сайтов хакерам удалось отключить", - отметила представитель «Репортеров без границ».

Вместе с тем председатель Госкомитета по вопросам телевидения и радиовещания, член межведомственной рабочей группы при Президенте по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов Александр Курдинович считает 171-ю статью УК эффективным инструментом защиты прав журналистов. "Большую работу проделала межведомственная группа, куда входят представители силовых структур. Такой контакт между общественными организациями и силовыми структурами - безусловный плюс, а введение единой пресс-карты для сотрудников СМИ полностью наладило бы взаимодействие между силовиками и журналистами", - отметил А.Курдинович.