Луценко: если Ющенко мне предложит пост министра, я не сразу отвечу «да»

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО снова хочет стать министром внутренних дел, но прежде - знать фамилию генерального прокурора.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил в интервью «Газете по-киевски», текст которого приводит сайт «Народной самообороны».

«Психологически мне хочется вернуться в кресло министра внутренних дел. Хочется восстановить ту команду, которая работала на обновление милиции», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. В то же время он отметил, что милиция не сможет работать без содружества с Генпрокуратурой.

«Я настаиваю на том, чтобы все кандидатуры силовиков в нынешней ситуации вносил Президент. Если он мне предложит, как в феврале 2005 года, пост министра, я не сразу отвечу «да», а прежде спрошу, кто будет генпрокурором. От этого будет зависеть мой ответ», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он подчеркнул, что хочет быть видным членом команды победителей прошедших парламентских выборов, причем «команды демократических сил».