Супрун будет баллотироваться в Президенты Украины

Лидер Народно-демократической партии Людмила СУПРУН намерена баллотироваться на следующих президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

“Буду принимать участие”, - сказала Л.СУПРУН, отвечая на вопрос журналистов, будет ли выдвигать она свою кандидатуру на должность Президента Украины.

По ее словам, НДП, “понимая, какие ошибки она делала за период своей исторической жизни, приняла решение на одном из съездов, что будет всегда принимать участие в выборах, в том числе в выборах Президента Украины”.

Она отметила, что вопрос об участии в президентских выборах уже сегодня обсуждается на наших партийных собраниях, в том числе на заседании Политисполкома и Политсовета партии.