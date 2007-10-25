Ющенко отругал Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращает внимание премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА на необходимость безотлагательного обеспечения Кабинетом Министров задач Указа «О дополнительных мероприятиях по защите прав и законных интересов детей».

Как сообщает пресс-служба главы государства, в письме руководителю правительства глава государства отмечает, что, в соответствии с Указом, Кабмин должен был до 1 июля 2007 года разработать комплекс мероприятий, направленных на ускорение решения затронутых вопросов относительно защиты детей.

Кроме того, с 1 января 2008 года правительство должно ввести государственную социальную помощь для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, находящихся на попечении (опеке) и проживающих в семьях опекунов (попечителей). Речь идет о предоставлении сумм, не менее двукратного прожиточного минимума, установленного законом для соответствующей категории лиц.

На сегодня, констатирует Президент, указанные поручения остаются не выполненными. «Такое отношение к решению проблем детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы недопустимо», – отмечает он.

В то же время по информации Секретариата Кабмина от 4 октября 2007 года, в проекте госбюджета-2008 предусмотрены лишь субвенция местным бюджетам на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, денежное обеспечение родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу «деньги ходят за ребенком», а также субвенция областному бюджету Киевской области на проведение эксперимента по принципу «деньги ходят за ребенком».

Президент также считает недостаточным ограничение решения этого вопроса только правительственным поручением Министерству здравоохранения относительно мероприятий, направленных на создание условий для эффективного и доступного медицинского обслуживания детей и развития лечебных заведений.

«Учитывая изложенное и учитывая особую значимость охраны детства как стратегического общенационального приоритета, прошу безотлагательно обеспечить выполнение указанных задач Указа Президента Украины и сообщить о действиях, направленных на решение затронутых вопросов», – отмечается в письме главы государства руководителю правительства.