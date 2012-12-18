Регионалы предлагают голосовать в ВР раз в неделю

Такое мнение высказал народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Владимир Макеенко, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

По его словам, действующий Регламент Верховной Рады не соответствует структуре главного законодательного органа страны, поэтому в ближайшее время в него могут быть внесены некоторые изменения. В частности, В.Макеенко напомнил, что действующий Регламент ВР был принят в то время, когда парламент избирался по партийным спискам.

«Теперь же с учетом того, что Верховная Рада VII созыва была избрана по смешанной системе, в Регламенте необходимо прописать время для проведения пленарных заседаний, работы в комитетах и с избирателями», - отметил он.

По словам депутата, с предложениями относительно того, чтобы работа в избирательных округах проводилась как можно чаще, обращаются именно депутаты-мажоритарщики.

«Для этого вносится предложение относительно того, чтобы голосование в парламенте, к примеру, проходило один раз в неделю - по четвергам. Но в случае необходимости Верховная Рада также может принять решение об осуществлении голосования и в другой, определенный ею день. Например, по вторникам и средам будет проходить обсуждение законопроектов, а по четвергам – голосование. Если одного четверга для этой процедуры не хватит, можно продолжить голосовать еще и в пятницу», - сказал В.Макеенко.

В то же время он не исключил, что изменения в Регламент ВР вообще не будут внесены. «Не исключено, что все останется так, как есть. А могут появиться и другие предложения. Но то, что действующий Регламент не соответствует нынешней структуре парламента, – это точно», - сказал депутат.

По мнению В.Макеенко, вопрос о внесении изменений в Регламент ВР будет решаться после 25 декабря.