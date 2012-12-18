Литвин говорит, что внефракционных депутатов перетасовали без их ведома
10:27, 18 декабря 2012Политика
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Народный депутат Украины Владимир Литвин (внефракционный) заявил, что внефракционных депутатов пересадили в сессионном зале без их ведома.
Литвин возмущается, что таблички переклеили
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Литвин заявил на заседании парламента.
«Сейчас самовольно пересадили, перетасовали некоторых народных депутатов», - сказал он.
По словам В.Литвина, он понимает, что «у кого-то возникает желание распылить внефракционных депутатов. «Но такой произвол является абсолютно неприемлемым. Самовольно, не ставя в известность, переклеили таблички и пересадили депутатов», - подчеркнул он.
В.Литвин призвал спикера Владимира Рыбака и аппарат парламента «навести порядок, потому что не с того начинает работу Верховная Рада».
Председатель ВР В.Рыбак поручил руководителю аппарата Валентину Зайчуку разобраться в ситуации.
«Так не должно быть в зале», - сказал спикер.
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