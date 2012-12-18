Литвин говорит, что внефракционных депутатов перетасовали без их ведома

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Литвин заявил на заседании парламента.

«Сейчас самовольно пересадили, перетасовали некоторых народных депутатов», - сказал он.

По словам В.Литвина, он понимает, что «у кого-то возникает желание распылить внефракционных депутатов. «Но такой произвол является абсолютно неприемлемым. Самовольно, не ставя в известность, переклеили таблички и пересадили депутатов», - подчеркнул он.

В.Литвин призвал спикера Владимира Рыбака и аппарат парламента «навести порядок, потому что не с того начинает работу Верховная Рада».

Председатель ВР В.Рыбак поручил руководителю аппарата Валентину Зайчуку разобраться в ситуации.

«Так не должно быть в зале», - сказал спикер.