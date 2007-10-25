Коммунисты призывают все левые силы объединиться

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заявляет, что КПУ обратилась ко всем левым политическим силам с предложением объединиться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО заявил в эфире ТРК "Винниччина".

"На пленуме было принято решение, и мы уже обратились ко всем левым силам с предложением объединиться", - сказал он.

П.СИМОНЕНКО прибавил, что, как только заработает новая Верховная Рада, коммунисты будут инициировать "круглый стол", на котором будет скоординирована деятельность левых политических сил.

Петр СИМОНЕНКО также сообщил, что КПУ не войдет в состав парламентской коалиции при участии фракций Блока Юлии Тимошенко и Блока "Наша Украина – Народная самооборона".

"Центральный комитет нашей партии принял решение о том, что мы не войдем в состав коалиции, в которой будут фракции БЮТ или НУ-НС, даже если она будет сформирована при участии прежних партнеров по коалиции – Партии регионов", - сказал он.

Лидер КПУ прибавил, что его фракция не собирается поддерживать правительство, сформированное коалицией при участии НУ-НС или БЮТ, и голосовать за предложенные такой коалицией законопроекты. "Исключением могут быть лишь законы, которые принесут пользу обществу и ее гражданам", - прибавил он.