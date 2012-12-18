Депутат: для ПР лучше, чтобы фракции коммунистов не было

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.Бублик, избранный по избирательному округу № 145 (Полтава) и вошедший во фракцию ВО «Свобода» в парламенте, заявил на пресс-конференции в Полтаве.

По его словам, представление сейчас проходит экспертизу в юридическом управлении фракции и на днях будет подписано 45-ю оппозиционными депутатами и направлено в Конституционный суд Украины.

«В какие сроки КСУ должен дать свое заключение, учитывая полный контроль Администрации Президента над КСУ, то ответа от последнего можно ожидать и до конца каденции 7-го созыва. Хотя фракция Партии регионов тоже заинтересована в том, чтобы коммунисты не имели в парламенте фракции, а находились на правах депутатской группы, иначе они дешевле»,- сказал Ю.Бублик.