Вместо Азарова в ВР зайдет Поляков

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак внес на рассмотрение парламента проект постановления «О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Николая Азарова».

Текст документа размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Проектом постановления предусмотрено досрочно прекратить полномочия народного депутата Украины Н.Азарова, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе (Партия регионов), в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

Вместо Н.Азарова в парламент пройдет Василий Поляков, который в списке Партии регионов был под № 75. В.Поляков родился 2 марта 1972 года. Образование высшее, заместитель директора, ассоциация "Бизнес Центр "Правозахист", беспартийный, проживает в городе Харькове.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Виктор Янукович внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Н.Азарова на должность премьер-министра.

13 декабря Верховная Рада дала согласие на назначение Н.Азарова на эту должность.

В тот же день В.Янукович подписал указ о назначении Н.Азарова премьер-министром.