Азаров: Бойцов у нас в парламенте много, но самоубийц я не заметил

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире Национального телеканала, говоря о перспективах плодотворной работы нового правительства и Верховной Рады.

«Компромиссы находить нужно и, возможно, во главу угла поставить два основополагающих принципа. Все мы должны руководствоваться, по большому счету, национальными интересами и именно с их точки зрения занимать принципиальные позиции. И второе, нам надо научиться тому, что все решения должны приниматься здесь в Киеве, внутри страны. Не где-то, ни кем-то, а нами. Это на самом деле не так просто, потому что у многих наших политических сил существует привычка на кого-то оглядываться, и сказав что-то, смотреть, а какая реакция будет. Вроде, как маленькие дети – хотят, чтоб по головке погладили. Надо, наконец, уяснить, что мы в этом не нуждаемся. Какое мы решение приняли – это наше решение, мы за него будем отвечать, нравится оно кому-то или не нравится», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что наблюдая за первыми днями работы нового созыва Верховной Рады, понял, что компромиссы возможны.

«Я наблюдаю все эти перепетии в парламенте в течение двух дней. Я сделал вывод, что бойцов у нас в парламенте много, больше, чем было в прежнем парламенте, но самоубийц я не заметил. И это вселяет в меня определенный оптимизм», - подчеркнул Н.Азаров.