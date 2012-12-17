Аваков намерен вернуть утраченный бизнес

Один из основателей финансово-промышленной группы «Инвестор», харьковский экс-губернатор, народный депутат Украины Арсен Аваков будет стремиться вернуть свой утраченный в Украине бизнес.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 15 декабря на пресс-конференции в Харькове, который он посетил после почти 1,5-годичного пребывания за границей.

«Я попытаюсь забрать все то, что незаконно отобрано у акционеров АО «Инвестор», - заявил А.Аваков.

На вопрос журналиста, что именно он попытается вернуть, А.Аваков ответил: «Когда вы будете аудитором, то я с вами сяду и внимательно вам покажу. До тех пор мы ограничимся теми заявлениями, которые хотим сделать».

По словам А.Авакова, в силу его опосредствованного руководства в бизнес-структурах, «этим будет заниматься Правление», а он сам будет оказывать «всяческое содействие этому процессу».

«Всем этим, - уточнил он, - будет заниматься Марина Епишина (и.о. председателя правления ПАТ «Инвестор» - УНИАН), и я думаю, что мы будем последовательно об этом оповещать трудящихся».

Кроме ликвидированного банка «Базис», входившего в АО «Инвестор», А.Аваков также будет, по его словам, бороться за ряд бизнес-структуры, среди которых СМИ и гостиница «Киевская».

На шутливый вопрос журналистов о том, «что вы вывезли, и куда вы вывезли» (имеются ввиду активы, о выведении которых из Украины писали СМИ - УНИАН), А.Аваков ответил: «Маловато у меня средств было за рубежом для внешней революции, к сожалению. И неправда, что я вывел за рубеж сколько-нибудь значительные средства. Сколько-нибудь значительные, это значит, что средства были максимум на то, чтобы жить и заниматься некоторой деятельностью, и все. А для того чтобы нанять банды иностранных наемников или, как тут писали некоторые издания, платить за имидж Тимошенко в Европе, к сожалению, таких ресурсов в Харькове мы не заработали».

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года А.Аваков сообщил в интервью харьковскому изданию «Главное», что группа компаний «Инвестор» продала практически все свои активы в Украине.

На пресс-конференции в Харькове А.Аваков также заявил, что не исключает возрождения ликвидированного банка «Базис», входившего в основанную им финансово-промышленную группу «Инвестор».

Справка УНИАН. ПАО «Инвестор» (Харьков) создано в 1992 г. По данными Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, по состоянию на апрель 2012 г. 42,064% в уставном капитале принадлежали Инне Аваковой (жене А.Авакова), а 1,69% - Александру Авакову ( его сыну).

Банк «Базис» основан в 1991 г. под руководством А.Авакова. По классификации НБУ «Базис» относится к группе небольших финучреждений с активами менее 3 млрд грн. Банк входит в состав финансово-промышленной группы «Инвестор». Его крупнейшими бенефициарами на 1 апреля 2012 года были Олег Гаевой, Игорь Моркотонов, Игорь Котвицкий.

В апреле 2012 г. в банке ПАО «АКБ «Базис» введена временная администрация НБУ. Нацбанк Украины постановлением № 357 от 23 августа 2012 г. принял решение об отзыве банковской лицензии и назначении ликвидатора.

Следственное управление ГУ МВДУ в Харьковской области относительно служебных лиц ПАО «АКБ «Базис» возбудило уголовное дело по обвинению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой. В милиции сообщили, что должностные лица банка «Базис» за несколько лет незаконно вывели из финансового учреждения активы на сумму более 600 млн. грн.

26 января 2012 г. прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело относительно А.Авакова по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий и власти, повлекшие тяжкие последствия). Его подозревают в причастности к незаконной изменения целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн. грн.

31 января 2012 г. А.Авакова объявили в международный розыск.

25 марта А.Авакова был задержан в итальянском городе Фрозиноне. Апелляционный суд Рима 12 апреля освободил А.Авакова из-под стражи.

Осенью 2012 г. А.Аваков был избран народным депутатом Украины от ВО «Батькивщина». 11 декабря экс-губернатор вернулся из Италии в Украину и 12 декабря принял присягу народного депутата.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Харьковской области от 11 декабря, Червонозаводский районный суд Харькова отменил постановление о задержании и взятии под стражу обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий экс-губернатора А.Авакова в связи с избранием его народным депутатом Украины.