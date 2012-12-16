Аваков заявляет, что будет действовать агрессивнее

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Аваков заявил на пресс-конференции в Харькове, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он защищаться, и как, от тех или иных преследований в Украине.

«Будем защищаться», - заявил А.Аваков.

«Буду ли я действовать агрессивнее? Да, конечно. Но не ждите, что я на пресс-конференции буду докладывать вам о своих планах на этот счет», - сказал он.

«Без сомнения, - добавил представитель «Батькивщины», - я буду использовать свои полномочия и полномочия достаточно большой группы оппозиции в парламенте для того, чтобы не допускать и противодействовать целому ряду событий. В том числе и таких, как в Харькове происходят».

«Я думаю, - заявил недавно возвратившийся из Италии А.Аваков, - что несколько судебных процессов мы, без сомнения, начнем. Я полагаю, что развернувшиеся процессы в Евросуде по Тимошенко и по Луценко - это только начало».

Комментируя случай с недавним препятствием выезду защитника Юлии Тимошенко, народного депутата Сергея Власенко из Украины в Европу, А.Аваков сказал: «Он летел с документами в Брюсель».

А.Аваков сообщил, что на следующей неделе оппозиция представит на рассмотоение Верховной Рады пакет документов, среди которых «одним из приоритетных» будет и законопроект «о статусе политзаключенных», и «свободе для Юлии Тимошенко и Юрия Луценко».

На вопрос, планирует ли он посетить Ю.Тимошенко в Харькове А.Аваков сказал: «Я бы очень этого хотел. Полагаю, что я с ней увижусь. Вопрос только в том, чтобы в этом графике личных свиданий, который очень ограничен, мы нашли такую возможность. Если это будет связано с юридическими процедурами, то конечно я не буду лезть вперед. Если такая возможность появится, то мне бы хотелось по-человечески увидеться с ней. Народный депутат имеет право получить доступ к любому заключенному и его ограничить нельзя - такова Конституция и закон».

При этом А.Аваков выразил несогласие с тем, что соратники Ю.Тимошенко и Ю.Луценко имеют ограниченный доступ для общения с этими заключенными.

«То, что делают в отношении Тимошенко и Луценко - не допускают к ним депутатов - это беззаконие. Но, я думаю, что все будет меняться, так будет не всегда», - заявил А.Аваков.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело против А.Авакова было возбуждено 26 января 2012 г. прокуратурой Харьковской области. Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью более 5,5 млн грн.

После этого он выехал в Италию. Позже А.Аваков был объявлен в международный розыск, и задержан в Италии. Его защита предоставила суду документы, свидетельствующие о преследовании А.Авакова в Украине, и доказала, что эти преследования происходят по политическим мотивам. Поэтому суд освободил его из-под стражи.

3 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал заявил, что А.Аваков, объявленный в международный розыск, получает депутатскую неприкосновенность с момента установления результатов парламентских выборов, и не может быть задержан.

11 декабря А.Аваков вернулся в Украину.

В тот же день Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что не исключает в будущем внесения в Верховную Раду представления относительно лишения А.Авакова депутатской неприкосновенности для привлечения его к уголовной ответственности.