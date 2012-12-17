К Тимошенко приехала немецкий врач

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердили в приемной ЦКБ «Укрзалізниці».

В приемной заметили, что немецкий врач прибыла в ЦКБ около 15.35, ее сопровождает переводчик. В данное время А.Райсхауэр находится у главного врача ЦКБ Михаила Афанасьева.

«Одна врач приехала - Аннет (Аннет Райсхауэр – УНИАН). Она с переводчиком. Сейчас она у главного врача, у Михаила Васильевича», - сообщили в приемной.

Вместе с тем, собеседник агентства не смог ответить на вопрос, сколько времени А.Райсхауэр будет находиться в харьковской больнице.

В ЦКБ сейчас также работают члены украинской части международной медицинской комиссии.

Как сообщал УНИАН, 9 мая 2012 года Ю.Тимошенко была госпитализирована из Качановской исправительной колонии в ЦКБ «Укрзалізниці», с этого времени процессом ее реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль, Лутц Хармс и А.Райсхауэр, которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и дать рекомендации относительно продолжения ее реабилитации.