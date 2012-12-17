Политологи назвали Клюева первым кандидатом на кресло вице-премьера

Как передает корреспондент УНИАН, такую точку зрения политтехнолог, директор компании Berta Communications Тарас Березовец и директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко высказали сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Так, отвечая на вопрос, кто может занять место первого вице-премьера после отставки Валерия Хорошковского, Т.Березовец сказал: «Андрей Клюев. Он совместит это с должностью министра экономики».

С его мнением согласился В.Фесенко. «Я думаю, действительно это вариант номер один. Такая комбинация обсуждается в кулуарах. Мы помним, что такая ситуация уже была. И для Азарова это очень приемлемый вариант. Тандем Азарова-Клюева уже работал. И думаю, что помощь Клюева, поддержка Президента, партии сыграли свою роль при утверждении Никлая Яновича», - отметил эксперт.

Вместе с тем В.Фесенко добавил, что допускает и другие варианты кандидатур.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря В.Хорошковский подал Президенту Украины Виктору Януковичу заявление об отставке с должности первого вице-премьер-министра Украины в связи с несогласием с повторным назначением Н.Азарова на должность премьер-министра Украины.

Как сообщили в пресс-службе В.Хорошковского, он считает данную кандидатуру «неспособной проводить экономические реформы и защищать стратегический курс нашего государства на евроинтеграцию».