Клюев отменил тендер, который выиграл сын Сивковича

Об этом он заявил журналистам сегодня после окончания заседания подготовительной группы в Верховной Раде, сообщает «Украинская правда».

"Я подписал распоряжение отменить этот тендер и уволить тех людей, которые допустили это. Сегодня они уже будут уволены", - заявил А.Клюев.

За час до того, как журналисты спросили его об этом тендере, А.Клюев сказал, что ничего не знает об этом. В течение следующего часа, до объявления своего решения, он находился на заседании рабочей группы по подготовке работы нового парламента.

Ранее сообщалось, что Аппарат СНБО 23 ноября по результатам тендера заключил соглашение с ООО "Арма Моторс" на приобретение десяти хорошо оснащенных легковых автомобилей на сумму 2,5 млн. грн.

Учредителями ООО "Арма Моторс" является Роман Казанко и Александр Сивкович, сын заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, который входит в руководство Аппарата СНБО.