Аваков еще «мотнется» в Италию: есть незавершенные дела

Народный депутат Украины Арсен Аваков уверен, что Верховная Рада не проголосует за лишение его депутатской неприкосновенности в ответ на заявление прокуратуры о необходимости продолжить расследование дела Харьковского экс-губернатора, обвиняемого в нарушениях закона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Аваков заявил сегодня на пресс-конференции в Харькове, который он посетил после почти 1,5-годичного отсутствия.

«На сегодняшний день я считаю крайне маловероятным с такой аргументацией Генпрокуратуры идти на заседание Верховной Рады. Еще более маловероятно, я считаю, что Верховная Рада проголосует за лишение неприкосновенности. При всем уважении, тем не менее, я считаю, что прокуратура имеет право постараться, а я имею право предложить свои аргументы», - сказал А.Аваков.

При этом он отметил, что в отношениях с прокуратурой он спокоен, «и мое спокойствие зиждется на твердой правовой позиции».

«Здесь все достаточно ясно и просто: Генпрокуратура, как и прокуратура вообще – это орган, который нападает. Все их воинственные заявления, наверное, в порядке вещей», - сказал А.Аваков.

«В моем же случае, - добавил он, - есть совершенно понятная процедура: есть презумпция невиновности и есть позиция моих адвокатов – теперь благодаря неприкосновенности я имею возможность эту ситуацию представить спокойно, не находясь в режиме прессинга, а находясь в режиме спокойной беседы и аргументов».

«Поэтому, - отметил А.Аваков, - я никаких не вижу препятствий в том, чтобы многостраничная позиция наших адвокатов, которая исчерпывающая и убедительна абсолютно для любого читающего и незаангажированного юриста, как впрочем и для прокурора тоже, будет доказана».

А.Аваков выразил уверенность в том, что «в рамках такой спокойной работы мы сможем убедить прокуратуру, что здесь вопросов нет».

При этом он не исключил, что «таких вопросов может возникать еще некоторое количество, но такова жизнь». «Я сделал выбор и принял решение, что если я остаюсь в политической борьбе, если я приезжаю, то я должен быть готов к этому. В противном случае я бы писал «письма из далека» и имел бы политическое убежище в Италии», - сказал А.Аваков.

На вопрос журналистов будет ли он выезжать за рубеж, А.Аваков ответил: «Да. И возможно еще мотнусь туда (в Италию – УНИАН) на денек до Нового года, а может быть и после нового года. Нужно кое-какие дела завершить с коллегами, которые там остались – итальянцами».

Завершая ответ, А.Аваков отметил, что закон о депутатской неприкосновенности в Украине должен действовать хотя бы для защиты оппозиции.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело против А.Авакова было возбуждено 26 января 2012 г. прокуратурой Харьковской области. Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью более 5,5 млн грн.

После этого он выехал в Италию. Позже А.Аваков был объявлен в международный розыск, и задержан в Италии. Его защита предоставила суду документы, свидетельствующие о преследовании А.Авакова в Украине, и доказала, что эти преследования происходят по политическим мотивам. Поэтому суд освободил его из-под стражи.

3 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал заявил, что А.Аваков, объявленный в международный розыск, получает депутатскую неприкосновенность с момента установления результатов парламентских выборов, и не может быть задержан.

11 декабря А.Аваков вернулся в Украину.

В тот же день Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что не исключает в будущем внесения в Верховную Раду представления относительно лишения А.Авакова депутатской неприкосновенности для привлечения его к уголовной ответственности.