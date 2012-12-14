В УДАРе заявляют, что у них есть кандидатура на должность мэра Киева
13:42, 14 декабря 2012Политика
1862 0
Фракция «УДАР» зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о проведении выборов в Киеве в первую неделю июня 2013 года.
Кличко хочет вернуть полномочия мэру
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил лидер фракции Виталий Кличко.
По его словам, законопроектом предлагается одновременно провести выборы мэра и депутатов Киевсовета.
В.Кличко отметил, что сегодня де-юре уже почти год нет мэра Киева. «А по факту - его нет уже несколько лет», - добавил он.
Кроме того, по словам В.Кличко, законопроектом предлагается «вернуть полномочия мэру, чтобы он не был английской королевой».
Он сообщил, что предусмотрено избирать мэра Киева в два тура.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter