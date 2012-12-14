В УДАРе заявляют, что у них есть кандидатура на должность мэра Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил лидер фракции Виталий Кличко.

По его словам, законопроектом предлагается одновременно провести выборы мэра и депутатов Киевсовета.

В.Кличко отметил, что сегодня де-юре уже почти год нет мэра Киева. «А по факту - его нет уже несколько лет», - добавил он.

Кроме того, по словам В.Кличко, законопроектом предлагается «вернуть полномочия мэру, чтобы он не был английской королевой».

Он сообщил, что предусмотрено избирать мэра Киева в два тура.