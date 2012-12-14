Симоненко рассказал об аппетитах коммунистов на комитеты ВР

Парламентская фракция КПУ и Коммунистическая партия Украины не получали никаких предложений относительно вхождения их представителей в состав нового правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель фракции и лидер Компартии Украины Петр Симоненко сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Никаких переговоров вообще мы не проводили, и понятно – никаких предложений нам не поступало. Но, если бы они и поступали, я в очередной раз заявляю официально: фракция Компартии и Компартия в целом никого не делегировала и вообще не входила в состав правительства», - сказал П.Симоненко.

Он подчеркнул, что по этому поводу не проводил никаких встреч «ни с кем из Партии регионов или правительства». «Вообще этот вопрос не обсуждался», - сказал П.Симоненко.