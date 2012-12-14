У Азарова думают, что отчет юристов из США поможет им против Тимошенко в Евросуде

Украина будет использовать данные отчета юридической компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP в Европейском суде по правам человека в деле экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Об этом сообщил газете «КоммерсантЪ – Украина» правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ при Министерстве юстиции Назар Кульчицкий.

«Международный юридический консалтинг заказывался (правительством) именно для представления ЕСПЧ. Он составлен очень профессионально», - сказал Н.Кульчицкий.

В свою очередь защита экс-премьера считает, что отчет не поможет Украине в ЕСПЧ, и суд примет решение в пользу Ю.Тимошенко. «Документ составлен непрофессионально, ЕСПЧ не примет его во внимание. Я обращался к ним (Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP) за сотрудничеством, но они отвечали, что не привлекают специалистов по украинскому праву. И это странно - получается, они давали оценки судебному процессу, Уголовному кодексу без наших специалистов, - заявил защитник экс-премьера, народный депутат Сергей Власенко. - При этом власть скрывает настоящую цену отчета, говоря, что его стоимость - 12 тыс. долларов. На самом деле, по расценкам международных юристов, такая работа стоит несколько миллионов долларов».

Правовое исследование компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP по делу Ю.Тимошенко было 13 декабря обнародовано на сайте Министерства юстиции. Документ насчитывает 303 страницы, включая обзор судебного процесса и выводы по приговору. «Агентство получило все необходимые материалы, в том числе показания и материалы уголовного дела. Специалисты также пообщались с самой Юлией Тимошенко, ее защитником Сергеем Власенко, судьей Родионом Киреевым, свидетелями. Работу проводили восемь юристов с апреля по сентябрь 2012 года. Они направили отчет министру юстиции Александру Лавриновичу на прошлой неделе», - заявил газете источник, близкий к Skadden.

Компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP основана в 1948 году в Нью-Йорке. Ее представительства работают в 23 городах мира, в том числе в Москве, Лондоне, Париже, Токио и Сиднее; в штате насчитывается около 2000 юристов. Специализация - рынки капитала, M&A, корпоративное право, судебная практика.

Первая часть отчета посвящена хронологии подписания газовых соглашений: авторы напоминают о переговорах Ю.Тимошенко с на то время премьер-министром РФ Владимиром Путиным в 2009 году, в результате которых НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром" заключили соглашение на 10 лет о покупке газа по цене 360 долларов за тысячу кубометров. «В результате заключенного договора граждане Украины платят самую высокую в Европе цену за газ. В этом смысле каждый гражданин Украины является жертвой данного преступления», - говорится в отчете Skadden.

Во второй части отчета перечисляются события, связанные с дальнейшей судьбой экс-премьера: судебные заседания, взятие экс-премьера под стражу, пребывание ее в Лукьяновском СИЗО и вынесение ей приговора в виде семи лет лишения свободы в октябре прошлого года. Украинские судебные инстанции - Апелляционный суд Киева и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел - оставили приговор в силе, после чего защита Ю.Тимошенко обратилась в Европейский суд по правам человека.

Значительная часть отчета посвящена анализу судебного процесса. Юристы не сомневаются в адекватности приговора, отмечая, что «суд основывал свои решения на фактических доказательствах». При этом они указывают, что Ю.Тимошенко не предоставила «конкретных доказательств политической мотивации процесса, которых было бы достаточно, чтобы отменить приговор в соответствии с американскими стандартами». «У Юлии Тимошенко было множество возможностей доказать, что ее преследуют по политическим мотивам, но она этого не сделала. Госпожа Тимошенко утверждала это и до процесса, и во время него, но фактических доказательств не предоставила, в том числе во время разговора с юристами Skadden. В общей сложности общение с ней длилось около четырех часов, не считая разговоров с ее защитником и переписки», - заявил источник «Коммерсанта».

С.Власенко подчеркнул, что экс-премьер «не обязана была предоставлять какие-либо доказательства юристам Skadden». «Для того, чтобы предоставить доказательства политической ангажированности дела, надо было дать им прослушку телефонных переговоров между судьей Киреевым и Администрацией Президента», - сказал он.

Из отчета следует, что судья Печерского райсуда Киева Р.Киреев во время процесса допустил ряд ошибок, которых можно было бы избежать. Авторы считают, что, «возможно, американский суд первой инстанции дал бы обвиняемой больше времени для подготовки своей защиты (Ю.Тимошенко неоднократно заявляла, что ей не хватило времени ознакомиться с 4000 страниц дела и выстроить линию защиты)».

В то же время эксперты критикуют поведение экс-премьера в суде, заявляя, что она «отказывалась признавать легитимность процесса, оскорбляла судью, терроризировала свидетелей и подавала дублирующие друг друга ходатайства». «То, как она вела себя в суде, конечно, могло произойти и в США, однако наказание за такое поведение она понесла бы обязательно. Подобное поведение обязательно имело бы свои последствия», - утверждает источник издания.