В ВР зарегистрировано два законопроекта об общественном вещании

Об этом сообщает «Телекритика».

12 декабря Кабинет министров зарегистрировал в парламенте законопроект № 1076 «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины», который был разработан по просьбе Администрации Президента.

В то же время народные депутаты Андрей Шевченко (фракция Объединенной оппозиции), Тарас Кутовый (фракция партии УДАР) и Игорь Мирошниченко (фракция ВО «Свобода») стали инициаторами еще одного законопроекта об общественном вещании. Законопроект № 1076-1 о внесении изменений в Закон Украины «О системе Общественного телевидения и радиовещания Украины» зарегистрирован 13 декабря 2012 года.

По словам А.Шевченко, текст этого проекта был подготовлен вместе с медиаюристами и экспертами Дмитрием Котляром, Романом Головенко (ІМІ) и Тарасом Шевченко (Институт медиа права). Этот законопроект был зарегистрирован еще в 2008 году, но в прошлый созыв так и не был принят.

«В отличие от документа, внесенного правительством Азарова, наш проект предусматривает на порядок более сильные гарантии независимости будущего общественного вещания. Мы не можем допустить простого изменения вывески на здании государственного телевидения», - объяснил А.Шевченко.

Законопроект прямо запрещает вмешательство в редакционную политику общественного вещателя, с него снята обязанность освещения деятельности органов власти. Общественное вещание будет руководствоваться в работе утвержденным редакционным уставом и программной политикой.

«В условиях оккупированного информационного пространства, которое целиком и полностью приватизировано олигархами и тотально контролируется властью, данный закон является первым и настоящим дыханием свободы в направлении создания независимого вещания, которое отвечает общепринятым принципам свободы слова и независимой журналистики», - заявил И.Мирошниченко.

Законопроектом предусматривается образование общественного вещания на базе тех медиа, которые сейчас финансируются из государственного бюджета, - это 32 государственных телерадиокомпании, агентство «Укринформ» и студия «Укртелефильм». Совет Общественного вещания будет формироваться в составе 15 человек из представителей парламентских фракций и медийных общественных организаций.

Согласно законопроекту, общественный вещатель будет проходить ежегодный независимый аудит и делать ежегодный публичный отчет. Предусмотрено его финансирование в объемах не менее 0,05% государственного бюджета. На каналах общественного вещания не будет рекламы.

Образование общественного вещания является обязательством Украины перед ПАСЕ, а также многолетним требованием журналистских и общественных организаций Украины. В парламентах четвертого, пятого и шестого созывов законопроекты об общественном вещании отклонялись.

Текстов законопроектов на парламентском сайте пока еще нет, отмечает «Телектитика».

В октябре 2012 правительство одобрило проект Закона Украины «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины», внесенный Государственным комитетом телевидения и радиовещания на рассмотрение Кабмина в четвертый раз.