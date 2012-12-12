Регионалы и свободовцы время от времени толкаются в Раде

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты из фракции Партии регионов не дают возможности «свободовцам» пройти в ту часть зала, которая находится под ложей прессы. Как известно, нередко именно из этой части зала в случае блокирования трибуны и президиума председательствующий на заседании ВР может вести заседание.

В настоящее время представители оппозиции и Партии регионов стоят друг против друга посреди сессионного зала и время от времени подталкивают друг друга.

Часть депутатов от оппозиции продолжает блокировать трибуну и президиум парламента.

Пока вечернее заседание парламента после перерыва так и не возобновилось.

Как сообщал УНИАН, по словам депутата от «Батькивщины» Сергея Соболева, оппозиция блокирует работу ВР, требуя соблюдения регламента парламента и недопущения голосования карточками Александра и Андрея Табаловых, которые не принесли присягу народных депутатов и отсутствуют в зале заседания.

«Парламент должен соблюдать требования регламента. Заседание должно быть закрыто в 18.00, а завтра должно состояться следующее заседание», - сказал С.Соболев.

Кроме того, народный депутат отметил недопустимость использования карточек Табаловых. «Они отсутствуют в зале и не принесли присягу народных депутатов. Каждый депутат должен голосовать персонально», - подчеркнул С.Соболев.