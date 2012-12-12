«Батькивщина» и «Свобода» заблокировали трибуну и президиум ВР

18:33, 12 декабря 2012
Политика
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Фракции «Батьківщина» и «Свобода» опять заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады .

Заседание пока не возобновилось

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты из фракции Партии регионов также пытались подойти к трибуне и президиуму парламента, но оппозиционеры опередили их.

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В настоящее время заседание парламента после перерыва так и не возобновилось.

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