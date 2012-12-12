Зурабов рассказал, при каких условиях Януковича будут ждать в Москве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил посол РФ в Украине Михаил Зурабов.

Он подчеркнул, что такая встреча может состояться лишь в том случае, если по сотрудничеству в газовой сфере будут достигнуты конкретные договоренности.

«Сам факт поездки будет означать, что мы приблизились серьезно к тому, чтобы выйти на практические договоренности, - сказал М.Зурабов. - Этот визит будет именно организован с той целью, чтобы зафиксировать эту договоренность не только рукопожатием, но и подписанием документов. Я имею в виду договоренность, в том числе и в энергетике. Эта поездка (В.Януковича в Москву – УНИАН) 18 числа состоится только в том случае, если будет о чем договориться».

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При этом посол РФ в Украине уточнил, что основной темой переговоров будет именно сотрудничество в энергетической сфере.

«Основная тема – это сотрудничество в сфере энергетики», - сказал М.Зурабов.

Напомним, 26 ноября Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер провели рабочую встречу в Москве, на которой обсуждались вопросы стратегического и тактического сотрудничества в газовой сфере.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Ю.Бойко сказал, что Украина уже проинформировала Россию о намерении в 2013 году снизить импорт российского газа до 18 млрд кубометров с 27,5 млрд кубометров в текущем году. Однако официальной заявки на закупку в следующем году 18 млрд кубометров газа "Нафтогаз" еще не подал.

Российская сторона ранее заявляла, что время для переговоров по объемам закупок топлива на этот год уже упущено: годовой контрактный объем может быть изменен не позднее чем за полгода до начала поставок. Таким образом, контрактное количество газа на 2013 год могло быть изменено в срок до 1 июля.

Справка УНИАН. Контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 миллиарда кубометров, Украина должна оплатить не менее 41,6 миллиарда кубометров газа.

Действующий долгосрочный контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема.

В 2009 году «Газпром» и госхолдинг "Нафтогаз Украины" подписали 10-летнее соглашение, по которому за недобор Украиной топлива предполагаются штрафы в размере 300 процентов от стоимости в зимний период и 150 процентов - летом.

"Газпром" также неоднократно заявлял, что контракты 2009 года обязывают Украину платить по меньшей мере за 33 миллиарда кубических метров газа в год.