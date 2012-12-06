МИД Польши: ЕС должен отменить визы для украинцев без дополнительных условий

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказала вице-глава польского Министерства иностранных дел Катажина Пелчинска-Наленч в Варшаве на организованной PAUCI конференции на тему Украины.

"Невзирая на ситуацию в других делах, безвизовое движение для граждан Украины должно быть введено. Это политика в отношении людей, а не власти, и за ошибки власти не должны страдать люди", - сказала она.

Польский дипломат также назвала открытие восточной границы Евросоюза наилучшим способом сближения украинцев с европейским объединением.

Как сообщал УНИАН, 45-миллионная Украина, которая является крупнейшим непосредственным восточным соседом 27 стран ЕС, начала переговоры о введении безвизового режима для своих граждан в 2008 году.

Справка УНИАН. В октябре 2010 года Украина и ЕС подписали "План введения безвизового режима", который разделен на 2 этапа: подготовка необходимого законодательства и внедрение необходимых реформ. Его положения касаются 4 сфер: безопасности документов, нелегальной миграции, безопасности общественного порядка и гражданских прав и свобод.

Подписанный документ, в отличие от традиционных «дорожных карт», подписания которого добивались сначала украинская власть, не будет предусматривать автоматической отмены виз в случае его выполнения.