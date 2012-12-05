В интернет «слили» соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС
В интернете обнародован текст Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Его обнародовал сегодня веб-сайт издания KiyvWeekly.
Документ обнародован на английском языке, его общий объем составляет 906 страниц.
Соглашение начинается преамбулой и завершается дополнительными протоколами.
Вместе с тем пока не известно, является ли этот текст подлинным.
Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС завершили переговоры относительно Соглашения об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта т.г. — парафировали настоящий документ.
По состоянию на конец марта документ состоял из 170 страниц политической части, 180 страниц – части, в которой изложена суть договоренностей, касающихся торговли, а также 1350 страниц дополнений и протоколов.
Сейчас продолжается техническая подготовка соглашения к подписанию сторонами.