В интернет «слили» соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС

Его обнародовал сегодня веб-сайт издания KiyvWeekly.

Документ обнародован на английском языке, его общий объем составляет 906 страниц.

Соглашение начинается преамбулой и завершается дополнительными протоколами.

Вместе с тем пока не известно, является ли этот текст подлинным.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС завершили переговоры относительно Соглашения об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта т.г. — парафировали настоящий документ.

По состоянию на конец марта документ состоял из 170 страниц политической части, 180 страниц – части, в которой изложена суть договоренностей, касающихся торговли, а также 1350 страниц дополнений и протоколов.

Сейчас продолжается техническая подготовка соглашения к подписанию сторонами.