Вах говорит, что проиграл Кличко честно

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом М.Вах сказал изданию Gazeta Wyborcza.

По данным GW, о несоответствующей перчатке, которую заставил заменить М.Ваха брат Владимира Кличко Виталий, проверивший ее перед боем, сообщил в эфире немецкого телевидения во вторник, 4 декабря, менеджер братьев Кличко Бернд Бенте. "Из правой перчатки Ваха была убрана предохранительная подстилка. Чтобы захотеть ранить противника таким способом, нужно быть жестоким и безумным", - сказал он.

Сам М.Вах также отрицает, что делал какие-то манипуляции с перчаткой перед боем с В.Кличко. "С тех пор, как получил перчатки от представителя немецкой комиссии, он не покидал раздевалку, а перчатки все время были на столе. Ни на секунду они не исчезали из его поля зрения", - сказал боксер изданию.

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GW замечает, что перчатки боксеров тщательно проверяются с 1983 года, когда тренер одного из боксеров хирургическими щипцами вытянул смягчающую подстилку из перчаток своего подопечного, в ходе боя он нанес очень серьезные травмы своему противнику, у которого позже были проблемы со зрением.

М.Вах назвал клеветой обвинения в замене перчатки, а издание отметило, что в нынешних условиях сделать что-то подобное практически невозможно.

Польский боксер в который раз заявил, что не употреблял допинг перед боем с В.Кличко, но не исключил, что какие-то запрещенные вещества могли содержаться в определенных продуктах, которые он употреблял во время подготовки к поединку с украинским боксером. "Не имею их названий. Не имею упаковок, потому что они сразу были выброшены в мусор. Не имею также счетов за них. Нет их ни у тренера, ни у промоутера", - сказал он GW.

Комментируя изданию слова представителя команды В.Кличко о том, что М.Вах вытянул из боксерских перчаток специальную смягчающую подстилку, промоутер М.Ваха в США Мариуш Колодзей заявил: "Не знаю, как защищать Мариуша от этой черной пропаганды. Мы сложим все факты вместе и увидим. Ведь перчатка, о которой идет речь, есть где-то в немецкой федерации. За перчатки ответственны организаторы и контрольная комиссия. Если они не предоставили такие как нужно было - это их вина. Расшивание и вытягивание чего-то из перчатки - это какая-то фантастика".

Как сообщал УНИАН, немецкое издание Bild 3 декабря сообщило, что проведенная после матча В.Ваха с В.Кличком 10 ноября экспертиза засвидетельствовала наличие у польского боксера следов запрещенных веществ.

Польские СМИ писали, если будет доказан факт употребления М.Вахом допинга, то польский боксер будет исключен из мировых рейтингов, дисквалифицирован на некоторое время и может даже потерять около 600 тысяч евро гонорара за бой с В.Кличко, который состоялся 10 ноября.