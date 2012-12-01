Украинские делегаты вышли из зала во время голосования о статусе Палестины в ООН

Об этом сообщает ТСН.

Во время голосования в вопросе статуса Палестины украинская делегация вышла из зала. В Министерстве иностранных дел позицию нашей страны не комментируют.

Как сообщал УНИАН, Палестина большинством голосов получила новый статус государства-наблюдателя. Этого статуса - государства - палестинцы добивались 65 лет, поэтому решение ООН они называют историческим.

Новый статус поддержали 138 стран. Против проголосовали девять стран: США, Израиль, Канада, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Панама и Чехия.