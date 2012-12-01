Украинские делегаты вышли из зала во время голосования о статусе Палестины в ООН
10:11, 01 декабря 2012Политика
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Кроме Украины, в голосовании не участвовали Экваториальная Гвинея, Карибати, Либерия и Мадагаскар.
Палестина называет решение ООН историческим
Об этом сообщает ТСН.
Во время голосования в вопросе статуса Палестины украинская делегация вышла из зала. В Министерстве иностранных дел позицию нашей страны не комментируют.
Как сообщал УНИАН, Палестина большинством голосов получила новый статус государства-наблюдателя. Этого статуса - государства - палестинцы добивались 65 лет, поэтому решение ООН они называют историческим.
Новый статус поддержали 138 стран. Против проголосовали девять стран: США, Израиль, Канада, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Панама и Чехия.
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