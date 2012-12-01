В УПЦ МП думают, что итог выборов - результат «двух десятилетий русофобии»

Об этом он заявил в интервью порталу "Мир и мы".

Комментируя результаты парламентских выборов в Украине, он сказал:

"...Регионалы победили, но не с тем результатом, на который рассчитывали. Заискивали перед оранжевыми, и своих избирателей потеряли, и чужих не обрели. Как при Леониде Даниловиче".

По мнению представителя УПЦ МП, успех "Свободы" на выборах - результат "двух десятилетий русофобии, переписывания истории, оголтелого национализма".

Представитель Церкви посетовал, что даже среди украинцев, не разделяющих идеи радикального национализма, нашлись те, кто проголосовал за "Свободу" в надежде на обещанные ею быстрые решения наболевших проблем.

"В Европе экономический кризис приводит к полевению общества, к поиску солидарных отношений между богатыми и бедными, взаимной поддержке, консолидации. А у нас, как в Африке, - воинственность, агрессивность, жажда насилия. Мало кто хочет бананы выращивать, но многие готовы их отбирать и делить", - заключил Анисимов.

"Тягнибоковцев использовали как грязную политическую технологию. На всех провластных телеканалах – и Киселев, и Шустер, и кто угодно – пиарили их, как могли, вытягивали рейтинги с одной лишь целью – чтобы они как можно больше голосов у тимошенковцев отобрали, но сами не прошли... Но просчитались: технология вышла из-под контроля", - считает Анисимов.

Нынешнюю власть представитель УПЦ МП называет "как бы долгожданной": "Это первая власть с 1917 года, которая не вмешивается во внутренние дела Церкви, не диктует ей свою волю, как это было и при Союзе, и при Кравчуке, и при Кучме, и при оранжевых. Другое дело, что не выполняет обещанного. У нас же один и тот же политик, находящийся в оппозиции или во власти, – разные люди, с ним, как говорится, нужно по второму разу знакомиться. Я встречался с Николаем Азаровым и Виктором Януковичем, когда они были в оппозиции, накануне президентских выборов, они заверяли, что, когда придут к власти, все церковные проблемы решат. Прошло уже почти три года, а воз и ныне там. Им все время что-то мешает их решать: то разруха, оставленная оранжевыми, то экономический кризис, то Анна Герман, то подготовка к Евро-12, то подготовка к парламентским выборам – Бог весть что. Так же, я полагаю, они выполняют и обещания, данные своему электорату".