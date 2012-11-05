УГКЦ признало таинства УПЦ КП - РПЦ возмущена

Глава Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) Святослав ответил на письмо Священного синода Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), обратившегося к УГКЦ с просьбой выразить официальную позицию относительно таинства крещения, совершаемого в УПЦ КП, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Причиной такого обращения стала практика УПЦ МП, которая совершает повторный обряд над теми, кто уже был крещен в УПЦ КП. Следует отметить, что в УПЦ МП не признают обрядов, совершаемых в УПЦ КП, считая эту церковь раскольнической.

Архиепископ Святослав признал таинства, совершаемые в УПЦ КП.

"Крещение считается действительным в тех церковных общинах, которые совершают его водой и употребляют формулу, определенно указывающую на акт крещения во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Поскольку мы знаем, что, согласно литургическим книгам УПЦ КП, таинство крещения должно осуществляться именно таким образом, то у нас нет сомнений в его подлинности в этой церковной общине",— говорится в письме главы УГКЦ. Кроме того, первоиерарх осудил повторное крещение. "Согласно с догматами церкви и канонического права восточнокатолических церквей, нельзя повторно совершать таинство крещения, которое является действительным",— заверил глава УГКЦ.

В УПЦ МП говорят, что их церковь будет продолжать крестить верующих из УПЦ КП.

В кругах, близких к высшим иерархам Русской православной церкви, к позиции УГКЦ отнеслись крайне отрицательно. "Заявление Святослава — это путь к унии, которую пропагандировал еще митрополит Андрей Шептицкий, желавший оторвать Украину от России. Такие действия грекокатоликов только подтверждают правоту иерархов и священников УПЦ МП, заявляющих, что к раскольникам надо относиться однозначно, а не заигрывать с ними",— заявил заведующий отделом по связям с РПЦ, русским миром и православным сообществом СНГ Института стран СНГ Кирилл Фролов.

В УПЦ КП позицию УГКЦ восприняли со сдержанным оптимизмом.