Тюремщики заявляют, что Луценко их шантажирует

Государственная пенитенциарная служба заявляет, что экс-министр внутренних дел Юрий Луценко прибегает к шантажу руководства Менской колонии, обещая выехать в больницу только в случае получения разрешения на проведение краткосрочного свидания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтСУ, Ю.Луценко написал очередное заявление на имя руководства Менской колонии № 91. «В этом заявлении он прибегает к шантажу руководства колонии, обещая выехать в больницу только в случае получения разрешения на проведение краткосрочного свидания», - говорится в сообщении.

В связи с этим ГПтС в который раз разъясняет, что, как и любой другой осужденный, Ю.Луценко имеет право лишь на одно краткосрочное свидание в течение месяца. В ноябре он свое право на свидание реализовал 26 числа.