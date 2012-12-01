Елисеев не ожидает новых условий от ЕС для подписания Соглашения об ассоциации
Посол Украины при ЕС Константин Елисеев не ожидает новых условий от Европейского Союза для подписания Соглашения об ассоциации.
Об этом он отметил в своем материале “Соглашение об ассоциации с ЕС – общий ребенок, время рождения которого уже пришло” для проекта “УНИАН - Новости ЕС” .
Украинский посол, в частности, отметил, что сейчас в Евросоюзе продолжается подготовка к заседанию Совета иностранных дел ЕС, которое должно состояться 10 декабря и на котором планируется принять заключения относительно Украины.
“Невзирая на порой противоречивые сообщения в печати, мы не ожидаем, что со стороны ЕС будут выдвинуты какие-то новые условия для подписания соглашения. Скорее, речь идет о том, чтобы сделать всем известные общие и расплывчатые критерии понятными, более откалиброванными и досягаемыми”, - написал К.Елисеев.
«В этой связи мы надеемся на конструктивность и взвешенность государств-членов ЕС», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, 10 декабря в Брюсселе должно состояться заседание Совета иностранных дел ЕС, во время которого планируется принять заключения относительно ситуации в Украине.
На предыдущем заседании совета, 19 ноября, министры уже обсудили ситуацию в Украине после парламентских выборов, однако заключений не принимали.