Елисеев не ожидает новых условий от ЕС для подписания Соглашения об ассоциации

Об этом он отметил в своем материале “Соглашение об ассоциации с ЕС – общий ребенок, время рождения которого уже пришло” для проекта “УНИАН - Новости ЕС” .

Украинский посол, в частности, отметил, что сейчас в Евросоюзе продолжается подготовка к заседанию Совета иностранных дел ЕС, которое должно состояться 10 декабря и на котором планируется принять заключения относительно Украины.

“Невзирая на порой противоречивые сообщения в печати, мы не ожидаем, что со стороны ЕС будут выдвинуты какие-то новые условия для подписания соглашения. Скорее, речь идет о том, чтобы сделать всем известные общие и расплывчатые критерии понятными, более откалиброванными и досягаемыми”, - написал К.Елисеев.

«В этой связи мы надеемся на конструктивность и взвешенность государств-членов ЕС», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря в Брюсселе должно состояться заседание Совета иностранных дел ЕС, во время которого планируется принять заключения относительно ситуации в Украине.

На предыдущем заседании совета, 19 ноября, министры уже обсудили ситуацию в Украине после парламентских выборов, однако заключений не принимали.