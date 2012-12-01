Лавринович решил, что Украине нужен закон о местных референдумах
12:35, 01 декабря 2012Политика
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Министр юстиции Украины Александр Лавринович считает необходимым принять закон о местных референдумах.
Александр Лавринович будет прилагать усилия
Об этом он сказал в эфире программы «Шустер Live» на Первом национальном телеканале в пятницу вечером.
«Я считаю, что они (местные референдумы) нужны, и буду прилагать усилия, чтобы в Украине появился закон, который бы делал возможным проведение таких референдумов», - сказал министр.
По словам А.Лавриновича, очень важно, чтобы в Украине граждане имели право решать проблемы местного самоуправления.
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