Лавринович решил, что Украине нужен закон о местных референдумах

Об этом он сказал в эфире программы «Шустер Live» на Первом национальном телеканале в пятницу вечером.

«Я считаю, что они (местные референдумы) нужны, и буду прилагать усилия, чтобы в Украине появился закон, который бы делал возможным проведение таких референдумов», - сказал министр.

По словам А.Лавриновича, очень важно, чтобы в Украине граждане имели право решать проблемы местного самоуправления.