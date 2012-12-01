УДАР призывает: киевляне всех партий, объединяйтесь

Как сообщает пресс-служба «УДАРа», партия предлагает депутатам, избранным в парламент киевлянами, подписать совместное заявление, в котором определены приоритетные вопросы для защиты интересов жителей столицы.

В первую очередь, отмечают в «УДАРе», необходимо внести изменения в закон о столице и вернуть Киеву самоуправление, а также провести выборы мэра столицы и Киевсовета на новой законодательной базе.

«Изменения, которые необходимо осуществить в Киеве, будут иметь позитивный эффект для всей страны. Поэтому мы призываем коллег-депутатов объединить усилия в реализации своих обязательств перед избирателями», – подчеркнул народный депутат, заместитель председателя партии «УДАР» Виталий Ковальчук.

Справка. В 12 одномандатных округах в Киеве избраны девять представителей ОО "Батькивщина" и по одному от УДАРа и ВО "Свобода". На одном округе победитель не определен.