Азарову интересно, кого первого примут в ИПДО: Украину или США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня в Осло на брифинге после проведения встречи с представителями энергетических компаний Норвегии.

Н.Азаров отметил, что за ускорение присоединения Украины высказался представитель этой организации в ходе форума.

«Он в шутку сказал, что сейчас две страны рассматриваются на вступление: США и Украина. Интересно, кто раньше из них вступит», - сказал Н.Азаров.

*** Инициатива прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) (Extractive IndustriesTransparency Initiative, EITI) - международный стандарт прозрачности доходов от добывающей промышленности. Реализация ИПДО – процесс, требующий обязательного участия представителей правительства, парламента, добывающих компаний и гражданского общества.

ИПДО реализуется в 33 странах мира, включая Норвегию, Индонезию, Азербайджан, Монголию и Перу. Казахстан участвует в реализации ИПДО с 2005 года.

На международном уровне действует многостороннее Правление ИПДО, определяющее стандарты и процедуры ИПДО.