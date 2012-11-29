Азаров улетел на встречу с королем
09:04, 29 ноября 2012Политика
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Азаров отбыл с официальным визитом в Норвегию.
У Азарова - встреча с королем
Премьер-министр Украины Николай Азаров отбыл с официальным визитом в Королевство Норвегия.
Как передает корреспондент УНИАН, согласно программе визита, сегодня Н.Азаров проведет встречу с Королем Норвегии Гарольдом V.
Затем Н.Азаров ознакомится с работой Фондовой биржи в Осло и посетит музей норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка.
Кроме того, вечером Н.Азаров проведет встречу с министром рыбного хозяйства Норвегии Лисбет Берг-Хансен.
В пятницу, 30 ноября, Н.Азаров посетит компании Telenor и Enty ASA.
Также он проведет встречу с премьер-министром Норвегии Йсисом Столтенбергом и посетит энергетический парк «Акерсхус».
Вечером 30 ноября Н.Азаров вернется в Киев.
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