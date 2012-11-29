Азаров улетел на встречу с королем

Премьер-министр Украины Николай Азаров отбыл с официальным визитом в Королевство Норвегия.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно программе визита, сегодня Н.Азаров проведет встречу с Королем Норвегии Гарольдом V.

Затем Н.Азаров ознакомится с работой Фондовой биржи в Осло и посетит музей норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка.

Кроме того, вечером Н.Азаров проведет встречу с министром рыбного хозяйства Норвегии Лисбет Берг-Хансен.

В пятницу, 30 ноября, Н.Азаров посетит компании Telenor и Enty ASA.

Также он проведет встречу с премьер-министром Норвегии Йсисом Столтенбергом и посетит энергетический парк «Акерсхус».

Вечером 30 ноября Н.Азаров вернется в Киев.