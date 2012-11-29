«Свобода» обещает помогать регионалам голосовать персонально

Народные депутаты от Партии регионов, которые не будут голосовать в парламенте лично, понесут партийную и политическую ответственность.

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде, депутат от ПР Юрий Мирошниченко в эфире 5 канала, отвечая на вопрос, будет ли партия принимать санкции к депутатам, которые не будут голосовать в следующем парламенте персонально.

"Партия несет политическую ответственность за делегированных по ее списку народных депутатов. Это бесспорно. Мы осознаем эту ответственность", - заверил "регионал".

"И я очень надеюсь, что наши коллеги будут участвовать в пленарных заседаниях и персонально голосовать", - добавил он.

При этом Мирошниченко уточнил, что "есть формы влияния, я не хочу употреблять слово, как наказание, и они не предусматривают сегодня каких-либо юридических санкций, но они предусматривают ответственность и партийную, и политическую".

При этом член ВО "Свобода" Руслан Кошулинский, который пока отвечал "регионал" все время улыбался, заявил, что его партия разберется с такими депутатами "очень просто".

"Есть статья 17 закона" О статусе народного депутата ", которая четко говорит, что если народный депутат видит, что есть нарушение закона, он может активно влиять на прекращение этого", - уточнил он, добавив, что способ воздействия будет определен во время пленарных заседаний.

Украинская правда