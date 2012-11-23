Яценюк: персональное голосование - условие начала работы новой ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк сказал, отвечая на вопрос журналистов.

«Вчера мы четко представили свою позицию и задекларировали, что новый парламент начнет свою работу только в одном случае - если будет выполняться базовая конституционная статья – личное голосование», - сказал А.Яценюк.

Он отметил, что именно в результате неличного голосования нынешним парламентом были приняты «Харьковские соглашения», пенсионная реформа, Налоговый кодекс, изменен закон об основах национальной безопасности и обороны, закон об основах государственной языковой политики, а также продлен срок полномочий Верховной Рады.

По словам А.Яценюка, неличным голосованием было принято около 800 законов, которые не отображают волеизъявления украинцев. По убеждению А.Яценюка, это нужно прекратить.

«В первую очередь, нужно ввести институт политической ответственности каждого народного депутата Украины, когда каждый депутат голосует лично», - подчеркнул он.

А.Яценюк считает, что это кардинально изменит расклад сил в Верховной Раде. «Перестанут торговать карточками и передавать их как кредитные карточки», - добавил он.

А.Яценюк убежден, что Партия регионов и Президент Виктор Янукович приложат все усилия, чтобы депутаты не голосовали лично.

«Потому что личное голосование и выполнение Конституции означает потерю контроля Президентом над Верховной Радой. Верховная Рада Украины перестает быть игрушкой или подразделением Банковой», - добавил он.

А.Яценюк заверил, что оппозиция будет бороться за то, чтобы действия нового парламента отображали волю и интересы народа Украины через принципиальную политическую позицию каждого отдельного депутата и выполнение Конституции.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября на заседании депутатской группы по подготовке организации первой сессии Верховной Рады следующего созыва состоялась дискуссия между представителями трех оппозиционных политических сил, которые прошли в парламент, - «Батьківщини», «УДАРа» и «Свободы», и представителями Партии регионов, КПУ и представителями от самовыдвиженцев.

Оппозиция настаивала на том, чтобы на первое заседание новой ВР первым был вынесен вопрос о персональном голосовании в сессионном зале каждого народного депутата. Они также настаивали, чтобы на заседании подготовительной группы было принято решение о необходимости персонального голосования.

Представители большинства заявили, что такое решение на заседании подготовительной группы не может приниматься. После заседания лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заверил, что депутаты от его политической силы готовы принимать решение о личном голосовании каждого парламентария. В то же время А.Ефремов заметил, что требование представителей оппозиции о принятии решения о персональном голосовании пока нельзя выполнить технологически.

Во время заседания подготовительной группы другой представитель Партии регионов Андрей Клюев также заявил о готовности «регионалов» голосовать за принятие решения о персональном голосовании.