Тюремщики предупредили Луценко, что до 21 декабря гостей ему не видать
13:49, 28 ноября 2012Политика
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Государственная пенитенциарная служба Украины разъясняет, что на следующее свидание осужденный экс-министр внутренних дел Юрий Луценко имеет право не раньше 21 декабря нынешнего года.
Луценко напомнили, что свидание - один раз в месяц
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПтСУ.
В пенитенциарной службе отметили, что, согласно действующему законодательству, каждый осужденный к лишению свободы имеет право на краткосрочное свидание с близкими и другими лицами. Такие свидания предоставляются один раз в месяц.
При этом в ГПтСУ отметили, что «осужденный Ю.Луценко свое право на краткосрочное свидание за ноябрь с.г. использовал на встречу с председателем Представительства Европейского Союза в Украине Яном Томбински и Послом США в Украине Джоном Ф.Теффтом 26 ноября».
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