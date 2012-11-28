Тюремщики предупредили Луценко, что до 21 декабря гостей ему не видать

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПтСУ.

В пенитенциарной службе отметили, что, согласно действующему законодательству, каждый осужденный к лишению свободы имеет право на краткосрочное свидание с близкими и другими лицами. Такие свидания предоставляются один раз в месяц.

При этом в ГПтСУ отметили, что «осужденный Ю.Луценко свое право на краткосрочное свидание за ноябрь с.г. использовал на встречу с председателем Представительства Европейского Союза в Украине Яном Томбински и Послом США в Украине Джоном Ф.Теффтом 26 ноября».