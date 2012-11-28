Бойко: Испанская компания усомнилась в полномочиях своего представителя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

«Насколько я понял, они сейчас выясняют технические вопросы, связанные с тем, была ли у него доверенность (на подписание - УНИАН)», - сказал Ю.Бойко.

Министр отметил, что представитель, подписавший документ, участвовал от компании Gas Natural SDG, SA во всех переговорах с Украиной.

«Он, во всяком случае, участвовал во всех переговорах от этой компании», - сказал Ю.Бойко.