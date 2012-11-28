Бойко: Испанская компания усомнилась в полномочиях своего представителя
10:27, 28 ноября 2012Политика
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Испанская компания Gas Natural SDG, SA выясняет, имел ли ее представитель полномочия подписывать соглашения о сотрудничестве с украинской стороной по реализации проекта «LNG-терминал» 26 ноября т.г.
Бойко сообщил о проблеме журналистам
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.
«Насколько я понял, они сейчас выясняют технические вопросы, связанные с тем, была ли у него доверенность (на подписание - УНИАН)», - сказал Ю.Бойко.
Министр отметил, что представитель, подписавший документ, участвовал от компании Gas Natural SDG, SA во всех переговорах с Украиной.
«Он, во всяком случае, участвовал во всех переговорах от этой компании», - сказал Ю.Бойко.
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